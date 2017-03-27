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Владимир Какабадзе является коррумпированным судьей - Фади Асли


27.03.2017   12:38
Председатель Международной торговой палаты Фади Асли заявил о подаче иска в Совет Юстиции против судьи Какабадзе, и он внимательно проследит за тем, как будет работать, и какое решение примет Высший совет юстиции.

"Судья Владимир Какабадзе фактически, грубо говоря, обманул нескольких наших членов - "Филипп Морис Интернейшнл", "Терра Банк", и "Рич Американ Тобако". Никто своим глазам не поверил тому, какое он тогда вынес решение.

Для нас господин Какабадзе является коррумпированным судьей. Проблемой, с которой мы сталкиваемся, является достижение баланса. Правда, что парламент и правительство не вмешиваются, и не должны вмешиваться в это дело. Соответственно, некоторые судьи считают себя неприкосновенными.

Единственной организацией в судебной системе является Высший совет юстиции, который может предпринять шаги против таких личностей. Суд юстиции не принимает сурового решения для того, чтобы остановить такую практику.

Сегодня мы внесли иск в Высший совет Юстиции против судьи Какабадзе, и мы внимательно будем наблюдать, как будет работать, и какое решение примет Высший совет юстиции. Надеюсь, эту личность отстранят, но главное, чтобы мы увидели, Высший совет юстиции поддерживает свои принципы, или покрывает коррумпированных"- заявил Фади Асли.







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