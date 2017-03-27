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«McDonald’s» открывает в Тбилиси международный центр логистики


27.03.2017   21:36
«McDonald’s Georgia» открывает в Тбилиси международный центр логистики. Его работа будет направлена на координацию и развитие сети в регионе Южного Кавказа.

Торжественная церемония открытия логистического центра, состоится 28 марта, в 12:00 часов. В ней примут участие министр сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили, директор европейского отдела логистики McDonald’s Филип Мид, Темур Чкония и генеральный директор Тенгиз Капанадзе.

«Логистический центр, который не имеет аналогов на всем Закавказье, оснащен по последнему слову техники и соответствует самым высоким европейским стандартам.

Наш склад для продуктов оборудован морозильниками рассчитанными на температуру минус 20 градусов, сухими и морозильными зонами. Кроме того, в мы предлагаем широкий спектр логистических услуг.

При поддержке госпроекта «Производи в Грузии», логистический центр запустил в сеть салатную линию, которая ориентирована на обеспечение сетей ресторанов по всему Закавказью », — говорится в сообщении компании.

Согласно информации, площадь нового центра охватывает 3300 кв. метров. Инвестиционный вклад составил 2.3 миллионов евро. В центре трудоустроено 30 человек. Объем переработки продуктов может достигать 1500 тонн в день.






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