ВВП в Грузии за 2016 год вырос на 2,7%

28.03.2017 10:47 ВВП в Грузии в 2016 году по сравнению с позапрошлым годом повысился на 2,7%, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).



По текущим ценам ВВП за 2016 год составил более 14,3 миллиарда долларов. Дефлятор за отчетный период составил 4%.





В прошлом году наибольший рост показали следующие сферы: гостиницы и рестораны – 9,9%; финансовая деятельность – 9,3%; строительства – 8,1%; горнодобывающая промышленность – 7,6%; операции недвижимым имуществом, аренда и оказания обслуживания потребителю – 6,7%; перерабатывающая промышленность – 4,8%.



Наибольший спад был зафиксирован в сферах связи — -0,9% и транспорта — -0,2%.



В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы промышленности – 17,1%; торговли – 16,3%; транспорта и связи – 10,1%; сельского хозяйства и рыболовства – 9,3%; государственного управления – 9,1%; строительства – 8,3%; операции недвижимым имуществом, аренда и оказания обслуживания потребителю – 6,6%; здравоохранения и социальной защиты – 5,8%.















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