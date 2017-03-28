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Квирикашвили позвал в Грузию зарубежных инвесторов
28.03.2017 19:38
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в рамках своего выступления на бизнес-форуме в Киеве ознакомил всех присутствующих с инвестиционным потенциалом страны.
Напомним, что бизнес-форум в украинской столице проходит в рамках саммита ГУАМ.
"Я хотел бы пригласить всех вас в Грузию и ознакомить со всем, что она может предложить. Будьте уверены, что правительство Грузии готово поддержать ваши усилия по выявлению возможностей для бизнеса в Грузии", - заявил Квирикашвили.
Отметим, что бизнес-форум организован Торгово-промышленной палатой Грузии. Председателем ГУАМ в 2017 году является Грузия.
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