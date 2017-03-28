Квирикашвили позвал в Грузию зарубежных инвесторов

28.03.2017 19:38 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в рамках своего выступления на бизнес-форуме в Киеве ознакомил всех присутствующих с инвестиционным потенциалом страны.



Напомним, что бизнес-форум в украинской столице проходит в рамках саммита ГУАМ.



"Я хотел бы пригласить всех вас в Грузию и ознакомить со всем, что она может предложить. Будьте уверены, что правительство Грузии готово поддержать ваши усилия по выявлению возможностей для бизнеса в Грузии", - заявил Квирикашвили.



Отметим, что бизнес-форум организован Торгово-промышленной палатой Грузии. Председателем ГУАМ в 2017 году является Грузия.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

