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Starbucks опроверг выход на грузинский рынок
29.03.2017 13:06
Starbucks официально опроверг информацию, распространенную в связи со входом брэнда на грузинский рынок. Компания эксклюзивно заявила об этом телеканалу "Имеди".
В известной компании по производству кофе заявили, что сообщение, распространенное в СМИ об открытии в Грузии завода и магазина кофе Starbucks является слухом и спекуляцией.
В архитектурной службе тбилисской мэрии дополнительно пояснили вопрос, и заявили, что в декабре 2016 года Совет по вопросам использования и регуляции обустройства территорий Тбилиси дал ООО "Капсуло" разрешение о согласовании плана регулирования обустройства многофункционального комплекса на земельном участке по Кахетинскому шоссе. Это означает, что выдано только лишь разрешение, но детального описания проекта пока не существует.
В мэрии заявили, что ни в личных разговорах, ни в документах, компания Starbucks не фигурировала. Известно только то, что в многофункциональном комплексе будет как торговый объект, так и кофейное предприятие.
О выходе американской компании Starbucks сообщило агентство"Коммерсант". В сообщении говорится, что эту информацию подтвердили в мэрии Тбилиси.
«План строительства уже согласован. Дальнейшие проектировочные процедуры находятся на стадии реализации. Это первая стадия и дальнейший этап подразумевает получение разрешения на строительство», — сказали в службе архитектуры.
Starbucks — это американская сеть кофеен, история которой берет начало в 1971 году. Известнейшая компания на данный момент владеет более 24 тысячами кофеен по всему миру. Примерно половина этих кофеен принадлежат компании Starbucks Corporation, а остальные открыты по лицензии.
Starbucks продает натуральный кофе, напитки на основе эспрессо, другие различные горячие и холодные напитки, легкие закуски, кофейные зерна и аксессуары для приготовления и сервировки кофе.
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