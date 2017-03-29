«Террабанк» сдела заявление в связи с затянувшимся судебным процессом в Грузии

29.03.2017 17:23 Заявление "Террабанка" о затянувшемся судебном процессе, который ему обходится в миллионы



"Террабанк" распространил заявление в связи с судебным процессом в городском суде Тбилиси, который продолжается больше года. По информации банка, суд наложил арест на их имущество примерно год назад, а рассмотрение дела по существу пока еще не провели. По информации банка, тяжба наносит им значительный финансовый ущерб.



27 марта Международная торговая палата провела круглый стол по делу штрафа беспрецедентного масштаба, наложенного на "Terrabank", и международные табачные брэнды "Philip Morris Georgia" и "British American Tobacco". Все три дела рассматривает один и тот же судья, Владимир Какабадзе. В этот же день выяснилось, что из-за затянувшегося процесса владелец "Террабанка" шейх Нахайян может продать его.



Заявление "Террабанка" о тяжбе, идущей в Городском суде:



"За круглым столом, организованным Международной торговой палатой 27 марта, были рассмотрены несколько важных судебных тяжбы, в том числе тяжба АО "Террабанк" с одним из бывших владельцев имущества, которым завладел банк. Обсуждение преследовало целью демонстрацию того, как отразятся решения, принятые судом по отдельным делам, на инвестиционный климат страны и репутацию Грузии, быть привлекательной для привлечения иностранных инвестиций.



Краткая история вышеупомянутой тяжбы АО "Террабанк" такова:



В 2015 году банк овладел имуществом, заложенным для обеспечения проблемного займа, которое бывший собственник по своей воле передал банку для погашения обязательства в полном соответствии с законом. Банк планировал реализовать имущество, однако клиент обратился в суд, и потребовал запретить продажу имущества.



По решению суда на вышеназванные активы было наложено ограничение, и банку была запрещена их продажа. Мера обеспечения иска, примененная судом, уже почти год как в силе, а рассмотрение дела по существу еще не началось. В результате банк не может осуществить реализацию имущества, и ежедневно несет значительные финансовые убытки.



Для возмещения ущерба банк не раз обращался к суду, и требовал, чтобы истец обеспечил ожидаемые убытки, на что получил отказ. Банк не раз предлагал бывшему клиенту, чтобы он выкупил недвижимость, однако решение дела в такой форме не входит в интересы истца, и старается максимально растянуть время.



Владелицей "Террабанк" является арабская инвестиционная группа. Одним из ее крупнейших основателей является Шейх Нахайян Мабарак Аль Нахайян, который уже осуществил в Грузии инвестицию более чем в 250 миллионов долларов. Помимо банка он владеет гостиницей "Балтимор", и в будущем планирует увеличить инвестиции в разных направлениях. Однако, естественно, следующие решения инвесторов обусловит тот факт, насколько будет обеспечена возможность эффективной защиты их законных интересов по отдельным судебным тяжбам.



Надеемся, что суд будет содействовать максимально скорому завершению тяжбы, и размер инвестиций в Грузии в будущем еще больше возрастет"- говорится в заявлении "Террабанка".

















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