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АБР профинансирует модернизацию дорог в Грузии


30.03.2017   20:28
Азиатский банк развития (АБР) одобрил кредит в размере $114 млн для повышения эффективности автомобильного транспорта Грузии, отметив, что страна имеет все предпосылки для логистического и транспортного хаба в регионе.

"Грузия вполне готова стать надежным транспортным и логистическим хабом для всего кавказского региона - это именно то, что могло бы помочь росту и развитию страны. АБР стремится играть основополагающую роль в улучшении транспортных связей страны и устойчивости ее дорожной сети в рамках этого проекта", - сказал директор постоянного представительства АБР в Грузии Йешим Эльхан-Кайалар.

В рамках проекта будет построен ключевой отрезок скоростной автомагистрали, соединяющей восточную и западную части страны - 14-километровый участок объездной дороги в районе Батуми.

Напомним, АБР с 2007 года мобилизовал для частного и государственного секторов в Грузии более $2,1 млрд.






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