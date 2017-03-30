Проект ЕС провел тренинг для производителей фруктов в Грузии

30.03.2017 22:47 28 марта 2017 года в Гори в Информационном центре углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС (DCFTA) финансируемый ЕС проект "Развитие МСП и DCFTA в Грузии" провел первый тренинг по продовольственной безопасности для 30 предпринимателей локального сектора производителей фруктов.



Участники узнали о категориях качества, политике продовольственной безопасности, обязательствах в рамках Соглашения о свободной торговле с ЕС, процедурах для экспорта, гигиенических требованиях и других практических и юридических вопросах.



Помимо центра в Гори, DCFTA – то есть углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли – курирует еще четыре региональных центра в Тбилиси, Зугдиди, Кутаиси и Сигнахи. Эти центры предоставляют ценную консультационную поддержку бизнес сектору по вопросам возможностей и стандартов для экспорта продукции в ЕС.



Проект "Развитие МСП и DCFTA в Грузии" призван помогать малым и средним предприятиям Грузии в повышении их конкурентоспособности и адаптации к новому регуляторному климату в рамках Соглашения о свободной торговле с ЕС.



Проект является частью инициативы Европейского Союза EU4Business, которая помогает МСП в полной мере использовать возможности DCFTА, улучшая бизнес климат, расширяя знания и навыки бизнеса, а также поддерживая МСП в получении более эффективного доступа к финансированию.















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