НБГ: Общий внешний долг Грузии составил 15,5 миллиардов долларов США

31.03.2017 20:37 Общий внешний долг Грузии по состоянию на 31 декабря 2016 года составил 15,5 миллиардов долларов США (42,0 миллиард лари), или 108,2% ВВП 2016 года.



Информацию распространил Национальный банк Грузии.



По сообщению НБГ, в IV квартале 2016 года общий внешний долг Грузии возрос на 149,0 миллионов долларов, из них долг из-за операционных и других изменений увеличился на 496,2 миллиона долларов США и 37,2 миллиона долларов США, а из–за изменений цены и курса сократился соответственно на 45,7 и 338,7 миллионов долларов США.



"Государственный внешний долг составил 6, 6 миллиардов долларов США (17,5 миллиардов лари), что составляет 46,1% ВВП, из которых долг правительственного сектора 4,7 миллиардов долларов США (12,4 миллиарда лари; 32,6% ВВП), обязательства Национального банка – 200,3 миллиона долларов США (530,1 миллион лари; 1,4% ВВП), а облигации и займы государственных предприятий соответственно - 871,7 миллионов долларов США (2,3 миллиарда лари; 6,1% ВВП), и 855,9 миллионов долларов США (2,3 миллиарда лари; 6,0% ВВП).



Внешний долг банковского сектора составил 3,1 миллиард долларов США (8,3 миллиарда лари; 21,9% ВВП), внешний долг других секторов – 5,1 миллиард долларов США (13,5 миллиардов долларов США; 35,7% ВВП), и долг между компаниями – 2,4 миллиарда долларов США (6,3 миллиарда лари; 16,5% ВВП). 93,7% общего внешнего долга деноминировано в иностранной валюте.



Чистый внешний долг Грузии по состоянию на 31 декабря 2016 года составил 9,5 миллиардов долларов США (25,1 миллиард лари) и 66,1% общего ВВП 2016 года. Из них чистый внешний долг государственного сектора 3,8 миллиардов долларов США (10,1 миллиард лари), что составляет 26,6% ВВП.



В IV квартале 2016 года внешний долг Национального банка Грузии сократился на 10,5 миллионов долларов США. Из них из-за операционных изменений внешние обязательства НБГ сократились на 2,6 миллионов долларов США, и уменьшение из-за изменений курса составило 7,9 миллионов долларов США. В конце IV квартала 2016 года общие обязательства НБГ составили 200,3 миллиона долларов США. Из них 193,6 миллионов долларов США являются специальным правом распределенного заимствования, у которого нет срока погашения и практически, обязательство его оплаты не наступит, пока Грузия будет членом Международного валютного фонда"- говорится в информации НБГ.

















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