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Инфляция в Грузии за квартал составила 4,2%


03.04.2017   21:05
Потребительские цены в Грузии в январе-марте 2017 года выросли на 4,2%,сообщили "Интерфаксу" в Национальной службе статистики.

В 1-м квартале прошлого года был зафиксирован рост цен на 1,5%.

За январь-март этого года продовольственные товары, включая безалкогольные напитки, подорожали на 4,9%, непродовольственные - на 6,1%, тарифы на услуги повысились на 1%. Цены на горючее (бензин, дизельное топливо) выросли на 21,3%.

В марте потребительские цены в стране снизились по сравнению с предыдущим месяцем на 0,5%. Продовольствие подешевело на 1,1%, непродовольственные товары - на 0,4%, в то же время услуги, а также горючее стали дороже на 0,1%.

За год (март 2016 года к марту 2017 года) инфляция в Грузии составила 5,4%. Цены на продовольственные товары выросли также на 5,4%, на непродовольственные - на 8%, тарифы на услуги повысились на 1,9%. Топливо подорожало на 38,2%.

Целевой показатель инфляции на 2017 год определен Национальным банком страны на уровне 4%. Правительство прогнозирует инфляцию в этом году также в пределах 4%.

В 2016 году потребительские цены в Грузии выросли на 1,8% против 4,9% в 2015 году.






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