Экономическая политика правительства сдерживает экономический рост - «Европейская Грузия»

04.04.2017 14:11 В результате безрассудной и вредительской экономической политики правительства годовой показатель инфляции в марте составил 5,4% - заявил на сегодняшнем брифинге член "Европейской Грузии" Звиад Хоргуашвили.



"В период правления Бидзины Иванишвили народ обеднел, сократились доходы многих семей, они все меньше потребляют. Вместо того чтобы понизить налоги, и тем самым дать отдушину народу и бизнесу, который создает рабочие места, правительство подняло налоги на бензин и дизель, что чувствует на собственном кармане абсолютное большинство граждан Грузии".



По его словам, правительство увеличило налоги, акциз, и, следовательно, подорожали бензин, дизель, газ. Этот шаг ускорил рост цен на предметы широкого потребления, такие как продукты, медикаменты, которые и без того дорожали на фоне девальвации, а также подорожал транспорт.



"Экономическая политика правительства сдерживает экономический рост, и углубляет экономический кризис. Низкий экономический рост еще больше ухудшает социальный и экономический фон, и увеличивает безработицу. Власть "Грузинской мечты" упрямо отказывается от снижения налогов, и завершения практики траты бюджетных денег, что необходимо следует сделать во время сложного экономического положения"- заявил Звиад Хоргуашвили.

















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