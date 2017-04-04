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SOCAR завершил газификацию еще одного села в Грузии


04.04.2017   17:16
SOCAR Georgia Gas завершил газификацию села Кведа Сазано в муниципалитете Зестафони Грузии.

Как сообщает Azerbaycan 24 со ссылкой на компанию, вице-премьер, министр энергетики Грузии Каха Каладзе, директор SOCAR Georgia Gas Азер Мамедов, гендиректор Газотранспортной компании Грузии Иракли Бенделиани и представители местного управления осмотрели новую газораспределительную сеть и зажгли символический факел в центре села.

В результате у 1 728 семей, населяющих Кведа Сазано, появилась возможность подключить природный газ в жилые дома.

Стоимость подключения нового абонента к сети составляет 400 лари. Абонент может выплачивать по 25 лари в месяц в течение 16 месяцев.

Отметим, что SOCAR Georgia Gas, входящий в структуру ООО SOCAR Energy Georgia, создан в 2007 году в целях осуществления деятельности на газовом рынке соседней республики. Компания занимается импортом и реализацией газа социальным и коммерческим потребителям, а также строительством новых и реконструкцией имеющихся газопроводов в соответствии с договором, подписанным с министерством экономического развития Грузии.






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