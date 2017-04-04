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Минобороны Грузии подключилось к Форуму занятости


04.04.2017   17:20
Министерство обороны Грузии подключилось к Форуму занятости, проходящем в Тбилисском государственном университете имени Иванэ Джавахишвили.

В форуме участвуют представители департамента управления человеческих ресурсов и профессионального развития Министерства обороны Грузии. Они ознакомили студентов, магистрантов, и выпускников с кадровой политикой Минобороны, и проинформировали об открытых конкурсах, текущих и будущих вакансиях, а также возможности стажировки.

В рамках Форума занятости наряду с Министерством обороны студентам практику и стажировку предложили АОТЦ "Дельта" и Школа институционального возрождения обороны. На масштабном форуме занятости в Тбилисском государственном университете студенты проявили особый интерес к Министерству обороны. Многие из них выразили желание пройти практику в ведомстве.

Министерство обороны Грузии активно участвует в форумах занятости. Форум дает молодежи возможность лично встретиться, и поговорить с представителями отделов человеческих ресурсов желаемых для них компаний и организаций, представить им себя, получить информацию о ткущих и будущих кадровых требованиях потенциального работодателя.

На форуме занятости, проведенном в текущем году, наряду с Министерством обороны и его подведомственными структурами были представлены работодатели более чем 70 частных и государственных секторов.







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