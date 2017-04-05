Доходы Грузии от туризма превысили 2 млрд долларов - премьер

05.04.2017 13:46 Доходы от туризма превысили 2 миллиарда долларов, - об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в ходе выступления на третьей конференции горных курортов Евразии Всемирной организации туризма ООН



Как отметил премьер, в результате последовательного и поэтапного подхода правительства к развитию индустрии туризма, в Грузии зафиксирован значительный рост числа международных визитеров.



«В 2016 году в стране зафиксирован рекорд - 6,3 миллионов туристов, а доходы от туризма превысили 2 миллиарда долларов. Безвизовый режим для граждан Грузии, совсем недавно утвержденный Евросоюзом, является значительнейшим достижением, которое еще более углубит и поощрит контакты между людьми, бизнес-отношения и туризм», - заявил Георгий Квирикашвили.



Кроме того, премьер коснулся представления кандидатуры Зураба Пололикашвили на пост генерального секретаря Всемирной организации туризма ООН, отметив, что этот сектор и в будущем продолжит динамично развиваться.



«...Уверен, что в случае избрания посол Пололикашвили будет достойным преемником, который надлежащим образом будет исполнять возложенные на него обязанности. Надеюсь, что международное сообщество поддержит его», - отметил Квирикашвили.

















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