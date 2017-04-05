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В Грузии открывается Евразийская конференция горнолыжных курортов под эгидой ООН
05.04.2017 15:52
Генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) Талеб Рифаи прибыл в Тбилиси для участия в открывающейся в среду международной конференции горнолыжных курортов Европы и Азии "Инновационные стратегии устойчивого развития горного туризма".
"Грузия — это страна, которая не очень хорошо известна в мире горнолыжными курортами, и очень важно, что сюда приезжает много людей", — заявил Т.Рифаи журналистам по прибытии в грузинскую столицу.
При этом он отметил, что в Грузии зафиксирован "феноменальный" рост количества туристов.
"По сравнению с прошлыми годами, рост действительно внушительный. Только в 2016 году рост туристов в Грузии составил более 20%, страну посетили 6,3 млн международных визитеров", — сказал генсек UNWTO.
На конференции, которая будет работать с 5 по 7 апреля, будут присутствовать около 300 делегатов из разных стран мира, которые обменяются опытом, информацией и обсудят вопросы развития сотрудничества по стимулированию стабильного роста и конкурентоспособности горнолыжных курортов, их экономическом и социальном потенциале, привлечению инвестиций и позиционированию на мировом рынке.
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