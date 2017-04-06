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Новая железнодорожная станция в Кутаиси ежедневно будет принимать 12 поездов - премьер
06.04.2017 13:02
Премьер-министр Грузии надеется, что строительство железной дороги к Кутаисскому аэропорту имени Давида Агмашенебели будет завершено раньше установленного срока. Об этом Георгий Квирикашвили заявил в ходе заседания правительства.
Квирикашвили открыл строительство железной дороги 3 апреля. В день открытия глава правительства заявил, что строительство будет завершено через 364 дня, а перрон новой станции в Кутаиси будет связан с терминалом международного аэропорта.
По словам премьера, строительство железной дороги является важнейшим инфраструктурным проектом в рамках реализации главного направления четырехпунктного плана реформ — пространственного обустройства.
Как отметил Георгий Квирикашвили на заседании правительства, новая железнодорожная станция в Кутаиси ежедневно будет принимать 12 поездов.
«Будет примерно 12 поездов в течение 24 часов. Это означает, что практически из любой точки Грузии, в направлении аэропорта или наоборот, добраться будет очень легко. Кутаиси таким образом становится очень важным логистическим центром с точки зрения туризма и, в первую очередь, для наших граждан», — сказал премьер-министр.
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