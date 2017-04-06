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Грузия готовится к переговорам с Индией о создании зоны свободной торговли
06.04.2017 13:20
Правительство Грузии готовится начать переговоры о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) с Индией. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Георгий Квирикашвили.
Глава правительства отметил, что началу переговоров будет предшествовать оценочное исследование, которое выявит факторы и потенциал ЗСТ с Индией.
«Хотим начать исследование в направлении Индии. Для этого в Дели отправится делегация министерства экономики во главе с министром Георгием Гахария. Через несколько месяцев у нас будет исследование, с учетом результатов которого начнутся переговоры о свободной торговле с Индией», — сказал Квирикашвили.
Как сообщил премьер, Грузия уже подписала аналогичные соглашения с соседними странами, с Евросоюзом, а также со странами Европейской ассоциации свободной торговли. Предположительно, в ближайшем будущем будет подписано соглашение с Китаем и Гонг-Конгом.
«Это очень важный вопрос, так как у Грузии есть потенциал стать региональным хабом в этом направлении. Мы должны до конца использовать эти возможности», — отметил премьер.
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