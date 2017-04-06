2016 году Грузия на 93,4% снабжалась азербайджанским газом

06.04.2017 15:28 В минувшем году 93,4% газа в Грузию поступило из Азербайджана. По информации Комиссии по регулированию энергетики, доля российского газа в 2016 году составила только 5,4%.Согласно годовому отчету регулирующей комиссии, импорт природного газа был осуществлен также из Армении (0,9%), а доля местной добычи была 0,3%.



Что касается детальной статистики, импорт из Азербайджана был 1,321 миллиардов кубических метров (58,4% общего объема), а по южнокавказскому газопроводу поступило 792 миллионов кубических метров газа (35%). Из России было куплено 66 миллионов кубических метров газа (2,9%), а посредством газа, пропущенного в Армению, поставка составила 56 миллионов кубических метров (2,5%). Объем газа, импортированного из Армении, составил 19 миллионов кубических метров, а местное производство составило 6 миллионов кубических метров.



Объем газа, полученного в общей сложности, составил 2, 261 миллиардов кубических метров. Потребность Грузии на природный газ в 2016 году снизилась на 6,4% по сравнению с предыдущим годом, что было вызвано в основном 23% снижением потребления газа теплоэлектростанциями.

















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