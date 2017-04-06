|
Правительство Грузии начало переговоры с компанией Apple
06.04.2017 17:40
Онлайн-магазин приложений для мобильных телефонов iPhone и других устройств от компании Apple начнет работать в Грузии в конце 2017 года — информацию о запуске грузинского App Store распространяет министерство экономики и устойчивого развития Грузии.
Агентство инноваций и технологий Министерства экономики и устойчивого развития Грузии в рамках визита на силиконовую долину в Америку вместе с послом Грузии в США Давидом Бакрадзе провело встречу с представителями высокого ранга в компании Apple.
По информации агентства, на встречах состоялись переговоры об открытии Georgian online App Store до конца 2017 года.
Georgian online App Store даст грузинским пользователям возможность использовать лицензированные продукты и сервисы Apple, а веб-девелоперы посредством App акселератора создадут больше и лучше аппликаций в экосистеме ios, и увеличат узнаваемость грузинской продукции.
Согласно договоренности, Грузия войдет в перечень тех приоритетных стран, которые Apple рассматривает для будущего расширения.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна