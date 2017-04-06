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Правительство Грузии начало переговоры с компанией Apple


06.04.2017   17:40
Онлайн-магазин приложений для мобильных телефонов iPhone и других устройств от компании Apple начнет работать в Грузии в конце 2017 года — информацию о запуске грузинского App Store распространяет министерство экономики и устойчивого развития Грузии.

Агентство инноваций и технологий Министерства экономики и устойчивого развития Грузии в рамках визита на силиконовую долину в Америку вместе с послом Грузии в США Давидом Бакрадзе провело встречу с представителями высокого ранга в компании Apple.

По информации агентства, на встречах состоялись переговоры об открытии Georgian online App Store до конца 2017 года.

Georgian online App Store даст грузинским пользователям возможность использовать лицензированные продукты и сервисы Apple, а веб-девелоперы посредством App акселератора создадут больше и лучше аппликаций в экосистеме ios, и увеличат узнаваемость грузинской продукции.

Согласно договоренности, Грузия войдет в перечень тех приоритетных стран, которые Apple рассматривает для будущего расширения.







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