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Авиатакси свяжет Тбилиси со всеми воздушными гаванями Грузии


06.04.2017   18:23
Грузинская гостиничная сеть Adjara Group Hospitality, которой принадлежат несколько отелей в Тбилиси и Степанцминде, запустила первое в стране авиатакси. Об этом пишет Lenta.ru

Авиатакси Aviator будет курсировать между международным аэропортом Тбилиси и всеми другими воздушными гаванями Грузии. Туристы смогут совершать на нем и зарубежные перелеты, в частности, в Ереван, Баку, Стамбул, Трабзон и другие города.

К услугам путешественников — американский турбовинтовой самолет Beechcraft King Air, рассчитанный на пятерых пассажиров. В дальнейшем Aviator планирует расширит парк воздушных судов.

Пассажиры авиатакси избавлены от длительных процедур регистрации и ожидания посадки. Туристы могут прибыть в аэропорт за 10—15 минут до отправления, чтобы разобраться с необходимыми формальностями.






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