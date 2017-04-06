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Китайские инвесторы проводят исследование для проекта реабилитации аэродрома в Гурии


06.04.2017   20:21
В Гурии китайские инвесторы проводят исследования для проекта реабилитации аэродрома в полмиллиарда долларов - заявил губернатор Гурии Гия Салуквадзе изданию "Сакмис курси".

По его словам, китайская компания Zeustar Construction Holdings Co уже открыла свое представительство, и исследует территорию бывшего военного аэродрома, находящегося в гурийском селе Мерия. После устройства аэродрома инвесторы хотят заниматься грузовыми перевозками.

По заявлению губернатора, проводится исследование климатических условий, геологическая и геодезическая работа. По его пояснению, инвесторам особенно нравится локация, находящаяся близко как от порта Поти, так и Батуми. По информации Гии Салуквадзе, разговор идет об увеличении расстояния полета, чему мешает свалка, образовавшаяся на месте, в то же время не существует соответствующая инфраструктура.

По заявлению губернатора, аэродром не функционирует более 30 лет, поэтому под землей может быть вода, что может помешать осуществлению проекта.

По информации Гии Салуквадзе, Zeustar Construction Holdings Co является китайской государственной компанией, которая в основном занимается перевозками, в сферу их интересов входит также сельское хозяйство.







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