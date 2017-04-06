Президент Грузии с целью популяризации отечественной продукции посетил предприятия в Имерети

06.04.2017 21:12 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили и его супруга Мака Чичуа продолжают поддерживать местных производителей.



Георгий Маргвелашвили и Мака Чичуа в рамках кампании по популяризации отечественной продукции "Требуй грузинское" сегодня в Кутаиси (регион Имерети) посетили несколько предприятий.



Кампания "Требуй грузинское" в Грузии стартовала в январе 2017 года. Первые лица государства призывают отдавать предпочтение отечественным, а не импортным продуктам. Власти надеются, что эта акция поспособствует росту производства и укреплению экономики.



Сегодня глава государства ознакомился с производственным процессом на предприятии по производству обуви «Леванто» и компании по переработке мяса «Гурман».



По словам Георгия Маргвелашвили, приобретая грузинскую продукцию потребитель способствует укреплению экономики страны.



Масштабная кампания «Требуй грузинское» ознаменовала собой начало двухлетней правительственной программы по поддержке грузинских производителей пищевой продукции. Помимо рекламы и пропаганды она включает также льготное кредитование пищевых предприятий, софинансирование проектов со стороны государства, юридическую, техническую и другую помощь производителям.















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