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Глава туристской организации ООН собирается привезти в Грузию миллион туристов
07.04.2017 20:38
Генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН (UNWTO/ЮНВТО) Талеб Рифаи восхищен поездкой в село Степанцминда Казбегского района Грузии.
Талеб Рифаи побывал в популярном у туристов месте у подножья горы Казбек вместе с главой департамента туризма Франции Мишелем Дюрю, руководителем Национальной администрации туризма Грузии Георгием Чоговадзе и послом Грузии в Испании Зурабом Пололикашвили.
Гости осмотрели Троицкую церковь Гергети, расположенную на высоте 2 170 метров, а также побывали в отеле «Румс», с которого откывается живописный вид на гору Казбек.
Талеб Рифаи был настолько восхищен природой, что пообещал в следующий раз привезти в Грузию миллион туристов.
«Я хотел бы, чтобы сейчас вместе со мной был бы весь мир, чтобы поделиться этими чудесными впечатлениями. В будущем я постараюсь приехать в Грузию и привезти еще миллион человек», — сказал Рифаи.
Он признался, что получил от поездки в Грузию огромные впечатления. По его словам, это страна с замечательной природой, удивительными горами, вкуснейшими блюдами, прекрасным вином и красивым народом. Глава туристской организации ООН подчеркнул, что у Грузии огромнейший туристический потенциал.
Талеб Рифаи прибыл в Грузию для участия международной конференции горных курортов Европы и Азии. Власти Грузии наградили генсека ЮНВТО «Орденом Чести» за вклад в развитие туризма.
"Новости-Грузия"
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