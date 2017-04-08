Авиакомпании Грузии и России открывают новые рейсы между двумя странами

08.04.2017 17:26 Грузинская авиакомпания Georgian Airways и российский авиаперевозчик NordStar получили разрешения на выполнение многоразовых чартерных рейсов между городами двух стран в период весенне-летней навигации, сообщили "Интерфаксу" в Агентстве гражданской авиации Грузии.



"Georgian Airways с 13 апреля начнет оперировать на воздушной линии Тбилиси-Махачкала-Тбилиси. Рейсы будут осуществляться до конца октября с частотой два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям на самолетах типа Boeing В737 и Bombardier CRJ200", - сказал представитель агентства.



Что касается авиакомпании NordStar, то она с 1 мая также до конца октября будет выполнять чартерные рейсы по маршруту Москва-Батуми-Москва три раза в неделю - по понедельникам, средам и пятницам на воздушных лайнерах Boeing B737-800.



В ведомстве сообщили, что с начала июня еще две российские авиакомпании приступят к работе на грузинском авиарынке. "Это "Нордавиа-региональные авиалинии", которая со 2 июня будет выполнять прямые регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Тбилиси, а с 3 июня начнет полеты из Санкт-Петербурга в Батуми, а также авиакомпания Red Wings Airlines, открывающая со 2 июня регулярные рейсы между Москвой и Батуми.



Ранее сообщалось, что с 29 апреля авиакомпания "Сибирь" (входит в группу S7) начинает летать из Новосибирска в Тбилиси, а компания "Уральские авиалинии" с 1 мая планирует осуществлять новый прямой рейс из Сочи в Тбилиси, с 3 мая вводит еще один новый рейс в направлении Грузии - из Санкт-Петербурга в Кутаиси.

















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