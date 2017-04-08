Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Авиакомпании Грузии и России открывают новые рейсы между двумя странами


08.04.2017   17:26
Грузинская авиакомпания Georgian Airways и российский авиаперевозчик NordStar получили разрешения на выполнение многоразовых чартерных рейсов между городами двух стран в период весенне-летней навигации, сообщили "Интерфаксу" в Агентстве гражданской авиации Грузии.

"Georgian Airways с 13 апреля начнет оперировать на воздушной линии Тбилиси-Махачкала-Тбилиси. Рейсы будут осуществляться до конца октября с частотой два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям на самолетах типа Boeing В737 и Bombardier CRJ200", - сказал представитель агентства.

Что касается авиакомпании NordStar, то она с 1 мая также до конца октября будет выполнять чартерные рейсы по маршруту Москва-Батуми-Москва три раза в неделю - по понедельникам, средам и пятницам на воздушных лайнерах Boeing B737-800.

В ведомстве сообщили, что с начала июня еще две российские авиакомпании приступят к работе на грузинском авиарынке. "Это "Нордавиа-региональные авиалинии", которая со 2 июня будет выполнять прямые регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Тбилиси, а с 3 июня начнет полеты из Санкт-Петербурга в Батуми, а также авиакомпания Red Wings Airlines, открывающая со 2 июня регулярные рейсы между Москвой и Батуми.

Ранее сообщалось, что с 29 апреля авиакомпания "Сибирь" (входит в группу S7) начинает летать из Новосибирска в Тбилиси, а компания "Уральские авиалинии" с 1 мая планирует осуществлять новый прямой рейс из Сочи в Тбилиси, с 3 мая вводит еще один новый рейс в направлении Грузии - из Санкт-Петербурга в Кутаиси.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Генсек UNWTO назвал феноменальным рост туризма в Грузии
Украина строит солнечные электростанции и ветрогенераторы
Показатель числа туристов в Грузии в марте вырос на 13%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Будапеште провели тренинги для представителей оккупированной Абхазии
Сепаратисты дают грузинам Гальского района новый дискриминационный статус
Более 1400 абхазов воспользовались бесплатным лечением в клиниках Грузии в 2016 году
Субари: На идентификацию в войне в Абхазии будут выделены 650 000 лари
Задержанные административной границе Абхазии женщины освобождены
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Дальнобойщики Кабардино-Балкарии присоединились к акции против «Платона»
Полицейских в Грузии призвали контролировать свои действия
ООН отметила феноменальный рост туризма в Грузии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна