Грузия заняла 70-е место в международном рейтинге конкурентноспособности туризма

08.04.2017 17:44 Грузия занимает 70-е место из 136 стран согласно Индексу конкурентоспособности в сфере путешествий и туризма за 2017 год.



Индекс глобальной конкурентоспособности (The Global Competitiveness Index) — глобальное исследование, которое проводит Всемирный экономический форум (World Economic Forum).

Грузия получила только 3,7 балла из 7 максимальных очков.



Отдельные показатели по Грузии распределились так: международная открытость — 3,1 балл, приоритет путешествий и туризма — 4,9, уровень готовности информационно-коммуникационных технологий — 4,5, человеческие ресурсы и рынок труда — 4,8.



Высокие показатели у Грузии в категориях здоровье и гигиена, а также безопасность — 6,1 и 6 баллов. Что же касается бизнес-среды, то тут Грузия удостоилась 5,3 очков. Низкие показатели у Грузии в сфере инфраструктуры воздушного транспорта — 2,2 балла и культурных ресурсов и бизнес путешествий — 1,6 балла.



Всемирный экономический форум оценил природные ресурсы страны в 2,4 балла. Туристическая инфраструктура и обслуживание — 4 очка. Наземная и портовая инфраструктура — 3,3 балла. Экологическая устойчивость — 4,4 балла, ценовая конкурентноспособность — 4,9 балла.



Такую же оценку получили и Азербайджан, Черногория и Тринидад и Тобаго, однако они расположены в рейтинге ниже Грузии.



Россия с 4,2 очками расположилась на 43 месте. Что же касается других ближайших соседей Грузии, то Армения получила от Международного экономического форума 3,5 баллов и находится на 84 месте, а Турция с 4,1 очками — на 44 месте.



Первое место в Индексе конкурентоспособности в сфере путешествий и туризма за 2017 год занимает Испания с 5,4 очками.



Худший показатель в рейтинге у Йемена, который с 2,4 баллами находится на 136 месте.



Подобное исследование Всемирный экономический форум проводил и в 2015 году. Тогда Грузия тоже получила 3,7 балла и расположилась на 71 месте из 141 стран.



Всемирный экономический форум публикует Индекс конкурентоспособности в сфере путешествий и туризма в течение 11 лет. Индекс конкурентоспособности измеряет ряд факторов и проводимую политику в той или иной стране, которые позволяют обеспечить устойчивое развитие сферы туризма и путешествий.



Согласно официальным данным, только в 2016 году в Грузию приехали более 6,3 миллиона иностранцев, что на 7,6% больше по сравнению с данными 2015 года. Доход от иностранного туризма в прошлом году составил более 2 миллиардов долларов.



"Новости-Грузия"











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