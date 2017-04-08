Кумсишвили: Дарьяльская ГЭС принесет в бюджет только налогом за имущество 2,5 млн лари ежегодно

08.04.2017 20:14 Благодаря вводу Дарьяльской ГЭС в эксплуатацию в местный бюджет только в виде налога за имущество добавится ежегодно 2.5 млн лари, и в то же время, важно, что на месте постоянно будут заняты до 80-ти местных жителей.



Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Грузии Дмитрий Кумсишвили на официальном открытии «Дарьяльской ГЭС», на котором присутствовали премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и другие члены правительства.



По информации Дмитрия Кумсишвили, на строительстве ГЭС были трудозаняты 420 человек. Как отметил первый вице-премьер, проект также создает ежегодный источник дохода для бюджета страны.



«Это первый успешный проект сотрудничества публичного и частного секторов в гидроэнергетическом секторе Грузии. Мы в рамках 4-пунктного правительственного плана работаем над разработкой рамочного закона модели сотрудничества публичного и частного секторов, что увеличит инвестиции в крупные проекты, в том числе, в инфраструктуру», - заявил первый вице-спикер.



Запланированная годовая выработка «Дарьяльской ГЭС» - 510 млн кВт⋅ч.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

