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Кумсишвили: Дарьяльская ГЭС принесет в бюджет только налогом за имущество 2,5 млн лари ежегодно


08.04.2017   20:14
Благодаря вводу Дарьяльской ГЭС в эксплуатацию в местный бюджет только в виде налога за имущество добавится ежегодно 2.5 млн лари, и в то же время, важно, что на месте постоянно будут заняты до 80-ти местных жителей.

Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Грузии Дмитрий Кумсишвили на официальном открытии «Дарьяльской ГЭС», на котором присутствовали премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и другие члены правительства.

По информации Дмитрия Кумсишвили, на строительстве ГЭС были трудозаняты 420 человек. Как отметил первый вице-премьер, проект также создает ежегодный источник дохода для бюджета страны.

«Это первый успешный проект сотрудничества публичного и частного секторов в гидроэнергетическом секторе Грузии. Мы в рамках 4-пунктного правительственного плана работаем над разработкой рамочного закона модели сотрудничества публичного и частного секторов, что увеличит инвестиции в крупные проекты, в том числе, в инфраструктуру», - заявил первый вице-спикер.

Запланированная годовая выработка «Дарьяльской ГЭС» - 510 млн кВт⋅ч.






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