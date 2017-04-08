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Квирикашвили: «Дарьяльская ГЭС» - самая крупная ГЭС, построенная в независимой Грузии


08.04.2017   20:16
Это самая крупная гидроэлектростанция, построенная в независимой Грузии, - об этом сегодня заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в Дарьяльском ущелье на торжественной церемонии открытия «Дарьяльской ГЭС».

По словам Георгия Квирикашвили, «Дарьяльская ГЭС» - самая мощная и по своей конструкции отличается от всех остальных, и она уже заложила основу строительству других ГЭС в Грузии.

«В истории независимой Грузии – это уникальная ГЭС и не только в Грузии, а во всем регионе – это самая крупная гидроэлектростанция, которая построена в независимой Грузии.

Дарьяльская ГЭС – самая крупная и по своей конструкции отличающаяся от всех станция, которая уже заложила основу строительству других электростанций в Грузии, так как сегодня по этой модели строятся и другие ГЭС», - отметил премьер.

По его же оценке, с инженерной точки зрения – это самое сложное сооружение, построенное в независимой Грузии.

«Здесь построены очень сложные с инженерной точки зрения пять тоннелей – 5.5-километровый, 500-метровый, два – 300-метровых и один 150-метровый, что является результатом очень больших усилий, и я хочу выразить большую благодарность за это строителям.

Хочу поблагодарить американских партнеров и Евробанк, который в истории нашей независимости является беспрецедентно активным финансовым институтом, внесшим очень большой вклад в развитие экономики независимой Грузии. Поздравляю с этим очень большим днем и желаю еще таких успехов», - заявил Квирикашвили.






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