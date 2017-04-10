Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс будет запущена в июне

10.04.2017 15:47 Сдача в эксплуатацию железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс (БТК) запланировано на июнь текущего года, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на заявление министра транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмета Арслана.



Арслан отметил, что БТК внесет вклад и в экономическое развитие восточных провинций Турции. "Продукция турецких производителей будет поставляться через логистический центр в Карсе в различные страны мира, что снизит сроки и себестоимость поставок", — цитирует министра агентство Anadolu.



Относительно деталей проекта БТК, министр отметил, что от Карса до Баку будет действовать одна железнодорожная ветка, далее сообщение будет продолжено через Казахстан и Туркменистан до Китая. "Речь идет о серьезных объемах поставок по железнодорожной дороге", — сказал Арслан.



Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс строится на основании азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году. В рамках проекта на территории Турции строится железнодорожная линия от станции Ахалкалаки в Грузии до железнодорожной станции в городе Карс.



Общая протяженность БТК составит 826 километров. Пиковая пропускная способность коридора оценивается в 17 миллионов тонн грузов ежегодно, на начальном этапе эксплуатации коридора этот показатель будет находиться на уровне одного миллиона пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов в год.















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