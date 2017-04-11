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Грузия отказывается от российского газа до конца текущего года
11.04.2017 17:49
Грузия отказывается от российского газа – до конца года не планируется покупать газ у "Газпрома". 7 апреля министр энергетики Каха Каладзе утвердил соответствующий прогнозный баланс.
В январе-марте объем природного газа, полученного из России, составил 100 миллионов кубических метров (в феврале 70 миллионов кубических метров).
Правительство планирует с апреля снабжать население и коммерческий сектор полностью азербайджанским газом. Поставку осуществят государственная нефтекомпания Азербайджана (SOCAR), и консорциум Шах-Дениз (газопроводы Южного Кавказа, Баку-Тбилиси-Эрзерум). Следовательно, доля российского газа в текущем году будет 4%.
По прогнозному балансу в текущем году поставка газа в Грузии составит 2,457 миллиардов кубометров, импорт из Азербайджана – 2, 347 миллиардов кубометров (95,5%).
В текущем году добыча газа составит около 10 миллионов кубических метров.
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