Грузия отказывается от российского газа до конца текущего года

11.04.2017 17:49 Грузия отказывается от российского газа – до конца года не планируется покупать газ у "Газпрома". 7 апреля министр энергетики Каха Каладзе утвердил соответствующий прогнозный баланс.



В январе-марте объем природного газа, полученного из России, составил 100 миллионов кубических метров (в феврале 70 миллионов кубических метров).



Правительство планирует с апреля снабжать население и коммерческий сектор полностью азербайджанским газом. Поставку осуществят государственная нефтекомпания Азербайджана (SOCAR), и консорциум Шах-Дениз (газопроводы Южного Кавказа, Баку-Тбилиси-Эрзерум). Следовательно, доля российского газа в текущем году будет 4%.



По прогнозному балансу в текущем году поставка газа в Грузии составит 2,457 миллиардов кубометров, импорт из Азербайджана – 2, 347 миллиардов кубометров (95,5%).



В текущем году добыча газа составит около 10 миллионов кубических метров.















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