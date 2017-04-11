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Армения и Грузия обсудили создание СЭЗ на границе с Ираном
11.04.2017 21:16
Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял 11 апреля в Ереване главу МИД Грузии Михаила Джанелидзе.
Как сообщает пресс-служба армянского правительства, Карапетян выразил удовлетворение итогами своего февральского визита в Грузию, в ходе которого были обсуждены конкретные программы, направленные на активизацию двусторонних экономических связей между странами.
В этом контексте глава кабмина Армении отметил важность реализации проектов в направлении стимулирования бизнес-связей, сотрудничества в рамках интеграционных объединений и свободных экономических зон, обмена опытом в сферах туризма и информационных технологий.
Михаила Джанелидзе, в свою очередь, подтвердил заинтересованность премьер-министра Грузии в реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита главы армянского правительства. Он подчеркнул, что Грузия высоко оценивает подход премьера Армении, согласно которому стороны должны вместе двигаться в направлении конкретных программ и итогов, и уже предпринимает определенные шаги.
Стороны подчеркнули важность создания свободной экономической зоны (СЭЗ) на армяно-иранской границе, в Мегри, а также обсудили вопросы проведения дней грузинского бизнеса в Армении. Карапетян и Джанелидзе сошлись во мнении, что данные инициативы станут эффективной площадкой в плане изучения возможностей выхода на рынки третьих стран.
Премьер-министр Армении и глава МИД Грузии также подчеркнули важность обеспечения региональной безопасности и стабильности.
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