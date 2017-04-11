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В Грузии открылась ослиная ферма


11.04.2017   21:52
В селе Акура Телавского района, фермер Сосо Кирвалидзе, вместе с братом открыл ослиную ферму. У него в хозяйстве 16 ослов. По словам фермера, главной целью является производство ослиного молока.

«В Грузии в меньшей степени информированы о полезных свойствах ослиного молока и используют животное, в основном для перевозки грузов. Ослиное молоко в Европе стоит довольно дорого и считается полезным продуктом.Ослиное молоко используют в лечебных целях и в косметологии», — отмечает Кирвалидзе.

По его словам, после того, как в селах Кахети узнали об их бизнесе, цена на ослов удвоилась и достигает 400-500 лари.






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