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У нас достаточно ресурсов для того, чтобы все регионы были развиты равномерно - премьер
12.04.2017 15:33
У нас достаточно ресурсов, чтобы все регионы были развиты равномерно, однако, к сожалению, это так не происходит, - об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на презентации плана действий Министерства инфраструктуры и природных ресурсов Грузии на 2017-2020 годы.
По его словам, в 21-м веке географическое положение больше не должно быть препятствием для получения образования, здравоохранения или с какой-либо другой точки зрения.
«...Самым масштабным компонентом правительственного 4-пунктного плана является пространственное устройство. Именно пространственное планирование представляет собой основание для последовательного и быстрого развития. В плане пространственного устройства страны полностью учтены уникальность и потенциал каждого из регионов и уголков Грузии. У нас достаточно ресурсов, чтобы все регионы были развиты равномерно, однако, к сожалению, так не происходит. В 21-м веке географическое положение больше не должно быть препятствием для получения образования или здравоохранения. Наша задача создать доступные условия для наших граждан во всех точках страны», - заявил Квирикашвили.
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