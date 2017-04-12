Правительство Грузии представило план инфраструктурного развития страны на 2017-2020 годы

12.04.2017 20:49 Власти Грузии в ближайшие три года намерены осуществить 2500 важных инфраструктурных проектов на общую сумму до 10 миллиардов лари, сообщили в пресс-службе администрации правительства.



Министр инфраструктуры и регионального развития Зураб Алавидзе сегодня представил план инфраструктурного развития страны на 2017-2020 годы.



На презентации присутствовали премьер-министр Георгий Квирикашвили, члены правительства, представители дипломатического корпуса и международных организаций.



По информации пресс-службы правительства, в планы инфраструктурного развития страны входит: строительство-реконструкция 1000 километров автомобильной дороги, обеспечение круглосуточного водоснабжения дополнительно полумиллиона человек, решение проблем мусорных свалок по всей стране и так далее.



По словам премьер-министра Георгия Квирикашвили, только в 2017 году на инфраструктурные проекты в Грузии будет выделено 260 млн лари.



«Что принесет новое пространственное обустройство нашей стране, населению? Новые дороги, магистрали, новые аэропорты, порты, мосты, тоннели, совершенные новые возможности нашей страны. Это принесет 40 тысяч рабочих мест! Больше трудоустроенных, больше доходов, более сильную и экономически развитую страну», — сказал Георгий Квирикашвили.



Пространственное обустройство Грузии — один из компонентов четырехпунктного плана правительства, предусматривающего развитие регионов и инфраструктуры Грузии.















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