В Грузии до 2020 года осуществят 2500 инфраструктурных проектов

12.04.2017 21:41 Власти Грузии в 2017-2020 годах планируют осуществить 2500 важных инфраструктурных проектов на общую сумму до 10 миллиардов лари. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства.



Министр инфраструктуры и регионального развития Зураб Алавидзе сегодня представил план инфраструктурного развития страны на 2017-2020 годы.



На презентации присутствовали премьер-министр Георгий Квирикашвили, члены правительства, представители дипломатического корпуса и международных организаций.



В планы инфраструктурного развития страны входит: строительство-реконструкция 1000 километров автомобильной дороги, обеспечение круглосуточного водоснабжения дополнительно полумиллиона человек, решение проблем мусорных свалок по всей стране и так далее.



Только в 2017 году на инфраструктурные проекты в Грузии будет выделено 260 млн лари (108,3 млн долларов), заявил на презентации премьер-министр.



«Что принесет новое пространственное обустройство нашей стране, нашему населению? Новые дороги, магистрали, новые аэропорты, порты, мосты, тоннели, совершенные новые возможности нашей страны. Это принесет 40 тысяч рабочих мест! Больше трудоустроенных, больше доходов, более сильную и экономически развитую страну», — заявил Квирикашвили.



Пространственное обустройство Грузии — один из важных компонентов четырехпунктного плана правительства, предусматривающего развитие регионов и инфраструктуры страны.



Четырехпунктный план реформ правительства предусматривает: реформы по содействию экономическому развитию и созданию рабочих мест; реформу образования, которая будет ориентирована на экономическое развитие; развитие регионов и инфраструктуры и реформа управления, которая обеспечит эффективность и прозрачность в работе государственных структур.















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