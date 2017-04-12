Грузия и Индия приступили к изучению целесообразности свободной торговли

12.04.2017 21:46 Министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Гахария и министр торговли и промышленности Индии Нирмала Ситхараман 11 апреля подписали совместное заявление о начале исследования целесообразности свободной торговли между Грузией и Индией.



Министерство торговли Индии сообщило, что после завершения совместного исследования целесообразности, две страны перейдут на переговоры по Соглашению о свободной торговле после того, как будут завершены внутренние процедуры и будут утверждены мандаты переговоров.



«С этой целью создана совместная группа исследования целесообразности, которая состоит из официальных лиц обеих стран», - сообщает Министерство торговли Индии.



Группа высокого уровня рассмотрит возможные масштабы исследования и проанализирует сенситивность конкретных секторов. Ей также поручено опубликовать отчет в течение шести месяцев, включая соответствующий анализ и рекомендации.



В рамках визита в Индию грузинская делегация под руководством министра экономики Георгия Гахария провела встречи с министром ЖД Сурешом Прадху, а также с государственным министром по вопросам туризма и культуры Махешом Шарма.



По информации Министерства экономики Грузии, на встрече с Махешом Шарма стороны обсудили различные вопросы, которые ставят своей целью углубление экономических отношений между странами. Стороны также обсудили возможность открытия Посольства Индии в Грузии и начала прямого воздушного сообщения.



«На встрече с государственным министром Индии по вопросам туризма и культуры мы также обсудили запланированные выборы руководителя Всемирной организации туризма и вопрос поддержки представленного от Грузии кандидата, господина Зураба Пололикашвили», - заявил Георгий Гахария.



Зураб Пололикашвили, посол Грузии в Испанию и постоянный представитель страны во Всемирной организации туризма, который был представлен Грузией в качестве кандидата на должность генерального секретаря этой организации, также присутствовал на встрече.



Из числа стран Южной Азии Индия является ведущим торговым партнером Грузии. По информации Службы статистики Грузии, торговый оборот Грузии с Индией в в 2016 году составил 99 млн долларов США; объем экспорта увеличился на 54,9% по сравнению с предыдущим годом и составил 22 млн долларов США, а импорт вырос на 52,8% и составил 77 млн долларов США.



















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