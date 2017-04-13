British American Tobacco подала в Конституционный суд иск против парламента Грузии

13.04.2017 11:20 British American Tobacco внесла иск против парламента Грузии в Конституционный суд. Компания считает неконституционным пункт 2 статьи 5 закона Грузии "О контроле табака", согласно которому в Грузии запрещена продажа табака по цене ниже, чем по себестоимости.



"По позиции истицы, государство должно создать такую экономическую среду, которая даст предприятию возможность осуществлять предпринимательскую деятельность бесперебойно, без всяких излишних административных барьеров. В то же время истица считает, что нельзя ограничивать деятельность предпринимателя публичными интересами больше того, что затормозит нормальное функционирование предпринимателя"- пишет "Бизнес медиа" со ссылкой на протокол первой коллегии Конституционного суда Грузии.



Суд принял иск British American Tobacco в производство по существу.



В иске сказано, что грузинская компания по производству табака "OGT" внесла иск против международной компании именно за нарушение статьи 5 "Закона о табаке". В результате на British American Tobacco был возложен штраф размером 100 537 172 лари.



"В конституционном иске сказано, что ввод установленных законодательством запретов предположительно был связан с гармонизацией законодательства Грузии с требованиями рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения "О контроле табака" (ратифицировано постановлением за №2301-РС от 16 декабря 2005 года).



Истица считает, что данная конвенция предусматривает вообще ограничение бесплатной поставки табачного изделия населению, а не контроль цен реализации табачной продукции между предпринимательскими субъектами.



Соответственно, сторона истицы считает, что ограничение, предусмотренное спорной нормой, нарушает как право, предусмотренное пунктом 2 статьи 30 Конституции, так и выходит за установленные конвенцией требования"- говорится в документе.

















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