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МВФ одобрил многомиллионный кредит для Грузии
13.04.2017 13:50
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Грузии кредита объемом около $285,3 млн в рамках расширенной программы финансирования (EFF) сроком на три года.
Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Фонда.
Кредитные средства будут направлены на поддержку программы экономических реформ правительства.
"Программа поможет Грузии снизить экономическую уязвимость, провести хорошо скоординированную политику и будет способствовать экономическому росту. Программа включает в себя амбициозные структурные реформы для обеспечения более широкого и всеохватывающего роста, уделяя особое внимание улучшению образования, инвестированию в инфраструктуру, повышение эффективности государственного управления, и также дальнейшее совершенствование деловой среды для стимулирования частного сектора как двигателя роста", - говорится в пресс-релизе.
Средства будут выделены несколькими траншами. Первый из них составит около $40,7 млн, остальная сумма будет выделена поэтапно в течение срока действия программы по итогам шести полугодовых обзоров.
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