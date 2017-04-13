Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Квирикашвили: МВФ включил "зеленый свет" реформам в Грузии


13.04.2017   14:10
Международный валютный фонд утвердил новую трехлетнюю программу, которая направлена на поддержку экономических реформ в Грузии.

Соглашения о новой трехлетней программе предполагает выделение Грузии 285 миллионов долларов в рамках "Механизма расширенного финансирования". Решение подразумевает немедленное выделение 40,7 миллионов долларов в качестве первого транша кредита. Выделение следующих траншов будет зависеть от утверждения раз в полгода обзоров выполнения программы.

"Эта программа очень важна для осуществления всех тех реформ, которых мы анонсируем и осуществляем в рамках четырехпунктного плана, особенно в направлении пространственного устройства", — сказал премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на заседание правительства.

Пространственное обустройство Грузии — один из важных компонентов четырехпунктного плана правительства, предусматривающего развитие регионов и инфраструктуры страны.

"Утверждение программы уже означает, что все анонсируемые планы будут осуществляется в течении трех лет, международные финансовые организации включили нам зеленый свет. Это значит, что все будет осуществлено и превратиться в реальность", — отметил Квирикашвили.

Утверждение программы является очень позитивным сигналом для всех тех инвесторов, которые работают в направлении Грузии, подчеркнул премьер.

Глава миссии МВФ в Грузии Мерседес Веры Мартин ранее заявила, что амбициозный план структурных реформ позволит повысить эффективность государственного управления, а также улучшить бизнес-среду. Кроме того, инвестиции в строительство дорожной инфраструктуры позволит Грузии стать транзитным и туристическим центром региона.

Предыдущая трехлетняя программа МВФ в Грузии была утверждена в июле 2014 года и предусматривала выделение в размере 154 миллионов долларов в виде кредитной линии (Stand by Arrangement).






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия отказалась от закупок газа у «Газпрома»
Главы МИД Армении и Грузии обсудили транзитные возможности двух стран
Уникальные грузинские сорта винограда будут выращиваться в Китае
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Двух граждан Грузии, задержанных у оккупационной линии Абхазии, навестит адвокат
Оккупанты ограничили передвижение между селами Гальского района
В Абхазии раскрыли двойное убийство в Гальском районе
В Гальском районе Абхазии совершено убийство супругов
В Европарламенте осуждают события в Абхазии и Цхинвальском регионе
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В этом году Грузия приобретет у Азербайджана 2,347 млрд кубометров газа
В Чечне суд запретил сайт, где продавали диких кошек
Карапетян: Необходимо изучить, что импортирует Армения и что можно предложить взамен
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна