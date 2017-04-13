Квирикашвили: МВФ включил "зеленый свет" реформам в Грузии

13.04.2017 14:10 Международный валютный фонд утвердил новую трехлетнюю программу, которая направлена на поддержку экономических реформ в Грузии.



Соглашения о новой трехлетней программе предполагает выделение Грузии 285 миллионов долларов в рамках "Механизма расширенного финансирования". Решение подразумевает немедленное выделение 40,7 миллионов долларов в качестве первого транша кредита. Выделение следующих траншов будет зависеть от утверждения раз в полгода обзоров выполнения программы.



"Эта программа очень важна для осуществления всех тех реформ, которых мы анонсируем и осуществляем в рамках четырехпунктного плана, особенно в направлении пространственного устройства", — сказал премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на заседание правительства.



Пространственное обустройство Грузии — один из важных компонентов четырехпунктного плана правительства, предусматривающего развитие регионов и инфраструктуры страны.



"Утверждение программы уже означает, что все анонсируемые планы будут осуществляется в течении трех лет, международные финансовые организации включили нам зеленый свет. Это значит, что все будет осуществлено и превратиться в реальность", — отметил Квирикашвили.



Утверждение программы является очень позитивным сигналом для всех тех инвесторов, которые работают в направлении Грузии, подчеркнул премьер.



Глава миссии МВФ в Грузии Мерседес Веры Мартин ранее заявила, что амбициозный план структурных реформ позволит повысить эффективность государственного управления, а также улучшить бизнес-среду. Кроме того, инвестиции в строительство дорожной инфраструктуры позволит Грузии стать транзитным и туристическим центром региона.



Предыдущая трехлетняя программа МВФ в Грузии была утверждена в июле 2014 года и предусматривала выделение в размере 154 миллионов долларов в виде кредитной линии (Stand by Arrangement).















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

