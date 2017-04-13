Квирикашвили: Дарьяльская ГЭС сможет стать популярным среди туристов объектом

13.04.2017 17:49 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили уверен, что Дарьяльская ГЭС сможет стать популярным среди туристов объектом.



Премьер считает, что это «уникальное и очень интересное подземное сооружение» должны увидеть как можно больше людей.



«Во многих странах есть практика, когда подобные высокотехнологические инженерные сооружения демонстрируют как туристам, так и молодежи, школьникам. Я хочу, чтобы все увидели какие сложные работы были проделаны в нашей современной Грузии при участии наших компаний», — сказал Квирикашвили.



Премьер отметил, что Дарьяльская ГЭС, которая заработала на прошлой неделе, это абсолютно уникальная гидроэлектростанция, которая уже заполучила титул чемпиона среди новых проектов Центральной и Восточной Европы.



«Это самый лучший проект в направлении гидроэнергетики в Центральной и Восточной Европе. При участии Европейского банка и наших международных партнеров было инвестировано 123 миллиона долларов и построено абсолютно уникальное здание. Это самая крупная гидроэлектростанция, завершенная в независимой Грузии», — отметил Квирикашвили.



Гидроэлектростанция расположена на реке Терек в Дарьяльском ущелье Казбегского района. Мощность новой ГЭС составляет 108 мегаватт, а ежегодная выработка — 510 миллионов кВт/ч.















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