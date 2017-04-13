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Грузия и Индия оформят соглашение о свободной торговле


13.04.2017   19:03
Активизация сотрудничества с Индией придаст грузинской экономике дополнительную динамику, считает премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. По информации пресс-службы правительства Грузии, об этом премьер заявил на заседании правительства 13 апреля, обсуждая перспективы оформления с Индией соглашения о свободной торговле.

Работу в этом направлении обе стороны уже начали, сообщил Георгий Квирикашвили. По его словам, с этой целью в Индии находился с визитом министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Гахария, который вместе с министром коммерции Индии подписал совместное заявление о начале исследований по вопросу целесообразности оформления соглашения о свободной торговле.

Как заявил Гахария, на исследования сторонам отведено 6 месяцев, но они надеются закончить работу раньше и оформить соглашение в более короткий срок. Он пояснил, что рынок Индии открывает большие перспективы для Грузии и грузинских экспортеров.

«Это страна с населением в 1 миллиард 250 миллионов человек. Это огромный рынок. В 2016 году рост экономики Индии составлял 7,5%, и эта страна развивается с очень позитивной динамикой», — сообщил министр.

В ходе своего визита он провел встречи с руководителями различных министерств и обсудил целый ряд вопросов, в том числе вопрос открытия в Грузии посольства Индии, начала прямого воздушного сообщения, участия в транспортном коридоре Мумбаи — Бандерабас — Азербайджан, который проходит через Санкт-Петербург и порты Прибалтики.

«Мы нанесли на карту и грузинские черноморские порты и решили, что в ближайшее время состоится визит представителей нашей железной дороги, чтобы на техническом уровне начать изучение этой темы», — заявил Гахария.







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