Грузия и Индия оформят соглашение о свободной торговле

13.04.2017 19:03 Активизация сотрудничества с Индией придаст грузинской экономике дополнительную динамику, считает премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. По информации пресс-службы правительства Грузии, об этом премьер заявил на заседании правительства 13 апреля, обсуждая перспективы оформления с Индией соглашения о свободной торговле.



Работу в этом направлении обе стороны уже начали, сообщил Георгий Квирикашвили. По его словам, с этой целью в Индии находился с визитом министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Гахария, который вместе с министром коммерции Индии подписал совместное заявление о начале исследований по вопросу целесообразности оформления соглашения о свободной торговле.



Как заявил Гахария, на исследования сторонам отведено 6 месяцев, но они надеются закончить работу раньше и оформить соглашение в более короткий срок. Он пояснил, что рынок Индии открывает большие перспективы для Грузии и грузинских экспортеров.



«Это страна с населением в 1 миллиард 250 миллионов человек. Это огромный рынок. В 2016 году рост экономики Индии составлял 7,5%, и эта страна развивается с очень позитивной динамикой», — сообщил министр.



В ходе своего визита он провел встречи с руководителями различных министерств и обсудил целый ряд вопросов, в том числе вопрос открытия в Грузии посольства Индии, начала прямого воздушного сообщения, участия в транспортном коридоре Мумбаи — Бандерабас — Азербайджан, который проходит через Санкт-Петербург и порты Прибалтики.



«Мы нанесли на карту и грузинские черноморские порты и решили, что в ближайшее время состоится визит представителей нашей железной дороги, чтобы на техническом уровне начать изучение этой темы», — заявил Гахария.

















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