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Генсек ГУАМ предлагает провести обсуждения в сфере энергетики в формате Баку-Тбилиси и Баку-Киев


13.04.2017   19:47
Генсек ГУАМ Алтай Эфендиев предлагает расширить двустороннее энергосотрудничества между странами–участницами организации, отмечается в сообщении министерства энергетики Азербайджана.

Вопросы расширения энергетического сотрудничества в рамках ГУАМ обсудили глава Минэнерго Натиг Алиев и А.Эфендлиев.

В ходе встречи генсек ГУАМ отметил, что для развития энергетического сотрудничества между странами-участницами данной организации созданы благоприятные условия. Он добавил, что Азербайджан, имеющий такие преимущества, как развитая транспортная система и транспортные коридоры, должен воспользоваться этими возможностями.

«А.Эфендиев предложил проведение встреч для расширения сотрудничества в энергетической сфере в рамках ГУАМ в формате Украина-Азербайджан и Грузия-Азербайджан», - подчеркивается в сообщении.

Н.Алиев, в свою очередь, отметил, что энергетическое сотрудничество в рамках ГУАМ между странами–участницами данной организации может быть эффективным на базе любого проекта, отвечающего общим интересам этих государств.

«По мнению Н.Алиева, ГУАМ следует уточнить предложения по проектам, к которым могут быть привлечены все страны-члены организации, и формат их обсуждений. Только после этого, считает министр, в сентябре-октябре 2017 года может быть проведено специальное заседание по конкретным направлениям развития энергетического сотрудничества», - указывается в информации.

По данным Минэнерго, ГУАМ планирует в короткие сроки начать обсуждения указанных вопросов с другими членами организации.






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