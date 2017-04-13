Франсуа Пэшо поздравил Грузию с началом новой программы с МВФ

13.04.2017 22:31 Руководитель постоянного представительства Международного валютного фонда (МВФ) в Грузии Франсуа Пэшо поздравил Грузию с началом новой программы с МВФ.



Пэшо дал комментарий «IPN» по поводу начала новой трехлетней программы МВФ для Грузии в рамках «Механизма расширенного финансирования».



«Поздравляю власти Грузию с началом новой программы Международного валютного фонда и выражаю надежду на последующее тесное сотрудничество», - заявил руководитель постоянного представительства МВФ в Грузии и отметил, что полный текст документации программы МВФ размещен на сайте Международного валютного фонда.















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