МВФ ухудшил прогноз роста грузинской экономики на этот год

14.04.2017 17:06 В этом году Международный валютный фонд (МВФ) ожидает роста ВВП Грузии на 3,5%, говорится в материалах на сайте фонда, опубликованных в связи с утвержденной накануне новой трехлетней программой EFF.



В ноябре прошлого года МВФ прогнозировал рост ВВП Грузии в 2017 году на 4%.

Согласно отчету, МВФ ожидает роста экономики Грузии в 2018 году на 4%, а в 2019 и 2020 годах - на 4,5% и 5% соответственно.



Инфляцию в стране в этом году эксперты фонда прогнозируют на уровне 4% вместо ранее ожидавшихся 3,6%, в 2018-2020 годах - в пределах 3%.



Прогноз дефицита текущего счета платежного баланса Грузии в 2017 году ухудшен до 12,9% ВВП с ранее предполагавшихся 12%. При этом ожидается, что в последующие три года дефицит текущего счета будет сокращаться: в 2018 году - до 12,5% ВВП, в 2019 году - до 11,5% ВВП, в 2020 году - до 11% ВВП.



Правительство Грузии прогнозирует, что ВВП страны по итогам 2017 года вырастет на 4%, инфляцию в этом году также ожидает на уровне 4%, дефицит текущего счета - в пределах 12,7%.



В 2016 году ВВП Грузии увеличился на 2,7%, инфляция составила 1,8%, дефицит счета текущих операций - 13,3% ВВП.



Принятая программа сотрудничества МВФ с Грузией предполагает выделение республике в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) 201,4 млн SDR (примерно $285,3 млн) для поддержки экономических реформ.



Как говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте МВФ, программа, рассчитанная на 3 года, поможет Грузии снизить уязвимость экономики, проводить хорошо скоординированную экономическую политику и содействовать росту.















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