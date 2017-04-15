Каладзе: Азербайджан способствует повышению энергетической безопасности Грузии

15.04.2017 13:43 Азербайджан практически полностью удовлетворяет общий спрос Грузии на газ, и Тбилиси приветствует участие азербайджанской госкомпании SOCAR в энергетическом секторе страны, заявил вице-премьер и министр энергетики Грузии Каха Каладзе в интервью агентству Trend.



По словам Каладзе, SOCAR обеспечивает бесперебойное и надежное газоснабжение бытовых и энергетических объектов Грузии на основе оформленного с грузинским правительством меморандума, а также соглашений с Грузинской нефтегазовой корпорацией.



Это в значительной степени способствует повышению энергетической безопасности Грузии, отметил министр.



«Азербайджан почти полностью удовлетворяет общий спрос Грузии на газ по двум газопроводам. Среднесуточный объем поставок газа в Грузию по этим газопроводам из Азербайджана составляет около 10,5-11,5 миллиона кубометров. Ожидается, что эти объемы будут еще больше увеличены в рамках проекта «Шах Дениз -2″», — сказал Каладзе.



Министр отметил, что Компания SOCAR Georgia Gas Ltd. выполняет крупнейший проект по газификации по всей территории Грузии. Ведется восстановление и строительство распределительной сети. В период 2009-2016 годов более 200 тысяч потребителей в около 600 населенных пунктах по всей Грузии получили доступ к сети газоснабжения.



«Важная часть проекта будет выполнена в 2017 году. К концу этого года 75 процентов населения смогут получать природный газ», — добавил Каладзе.



Касаясь процесса приватизации АО «Грузинская нефтегазовая корпорация», министр сказал, что этот вопрос был рассмотрен ранее, однако конкретных решений принято не было. Каладзе добавил, что какой-либо возможный интерес SOCAR в этом процессе не обсуждался.



Говоря об энергетическом мосте «Азербайджан-Грузия-Турция», министр сказал, что работа моста идет успешно. По его словам, в 2016 году впервые из Азербайджана в Турцию через Грузию было отправлено около одного миллиарда киловатт-часов электроэнергии.



Азербайджан является основным поставщиком газа в Грузию, на долю которого приходится 77,9% от общего объема импорта газа в страну. В этом году Грузия планирует получить 2,457 млрд куб. м газа, из них поставки из Азербайджана будут составлять 2,347 млрд (95,5%).



SOCAR поставляет свой собственный газ в Грузию по трубопроводу, проходящему через Газахский район Азербайджана. Мощность прокачки газа по этому трубопроводу составляет примерно три миллиарда кубических метров в год.



"Новости-Грузия"











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