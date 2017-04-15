Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Каладзе: Азербайджан способствует повышению энергетической безопасности Грузии


15.04.2017   13:43
Азербайджан практически полностью удовлетворяет общий спрос Грузии на газ, и Тбилиси приветствует участие азербайджанской госкомпании SOCAR в энергетическом секторе страны, заявил вице-премьер и министр энергетики Грузии Каха Каладзе в интервью агентству Trend.

По словам Каладзе, SOCAR обеспечивает бесперебойное и надежное газоснабжение бытовых и энергетических объектов Грузии на основе оформленного с грузинским правительством меморандума, а также соглашений с Грузинской нефтегазовой корпорацией.

Это в значительной степени способствует повышению энергетической безопасности Грузии, отметил министр.

«Азербайджан почти полностью удовлетворяет общий спрос Грузии на газ по двум газопроводам. Среднесуточный объем поставок газа в Грузию по этим газопроводам из Азербайджана составляет около 10,5-11,5 миллиона кубометров. Ожидается, что эти объемы будут еще больше увеличены в рамках проекта «Шах Дениз -2″», — сказал Каладзе.

Министр отметил, что Компания SOCAR Georgia Gas Ltd. выполняет крупнейший проект по газификации по всей территории Грузии. Ведется восстановление и строительство распределительной сети. В период 2009-2016 годов более 200 тысяч потребителей в около 600 населенных пунктах по всей Грузии получили доступ к сети газоснабжения.

«Важная часть проекта будет выполнена в 2017 году. К концу этого года 75 процентов населения смогут получать природный газ», — добавил Каладзе.

Касаясь процесса приватизации АО «Грузинская нефтегазовая корпорация», министр сказал, что этот вопрос был рассмотрен ранее, однако конкретных решений принято не было. Каладзе добавил, что какой-либо возможный интерес SOCAR в этом процессе не обсуждался.

Говоря об энергетическом мосте «Азербайджан-Грузия-Турция», министр сказал, что работа моста идет успешно. По его словам, в 2016 году впервые из Азербайджана в Турцию через Грузию было отправлено около одного миллиарда киловатт-часов электроэнергии.

Азербайджан является основным поставщиком газа в Грузию, на долю которого приходится 77,9% от общего объема импорта газа в страну. В этом году Грузия планирует получить 2,457 млрд куб. м газа, из них поставки из Азербайджана будут составлять 2,347 млрд (95,5%).

SOCAR поставляет свой собственный газ в Грузию по трубопроводу, проходящему через Газахский район Азербайджана. Мощность прокачки газа по этому трубопроводу составляет примерно три миллиарда кубических метров в год.

"Новости-Грузия"





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузинские специалисты ознакомились с опытом организации потоков воздушного движения в Украине
На выставке в Дубае иностранцам рассказали о преимуществах получения образования в Грузии
В Тбилиси появляются «ходячие» торговцы
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Члены семьи задержанных абхазами Рогава грозятся перманентными акциями
Новым спикером абхазского «парламента» избран Валерий Кварчия
327 граждан Грузии были задержаны близ линии оккупации в 2016 году
Двух граждан Грузии, задержанных у оккупационной линии Абхазии, навестит адвокат
Оккупанты ограничили передвижение между селами Гальского района
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Делегация ЕС продолжит следить за поствыборным рассмотрением жалоб о подкупе избирателей в Армении
Омбудсмен Армении настаивает на детальной проверке произошедшего в собрании «SAS Group»
Союз журналистов Чечни раскритиковал «Новую газету»
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна