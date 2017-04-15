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В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь


15.04.2017   17:56
В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь В храме Гроба Господня в Иерусалиме вновь сошел Благодатный огонь, символизирующий нерукотворный свет Воскресения Христова.

О ниспослании чуда молились собравшиеся в храме и вокруг него священники и десятки тысяч паломников, в том числе, и из Грузии. Сошедший огонь верующим из Кувуклии (часовни), построенной над мраморным ложем, на котором, по преданию, лежало тело Христа, вынес Патриарх Иерусалимский Феофил III, передав его собравшимся в храме.

Патриарх в одном подряснике вошел в Кувуклию и был запечатан в ней с не зажженными свечами в 15:18 по тбилисскому времени. Перед этим все свечи и светильники в храме были потушены.

Благодатный огонь сошел около 15:22 по тбилисскому времени. Верующие, стоявшие в первых рядах, зажигали от Благодатного огня свои свечи, и огонь быстро передавался от одного человека другому.
Благодатный огонь считается святыней для верующих, а его появление в канун православной Пасхи по молитвам православного духовенства и паломников, несмотря на регулярность, называют чудом.

Традиция схождения Благодатного огня в иерусалимском храме Гроба Господня существует с третьего века нашей эры. Выносит огонь только православный патриарх. Благодатный огонь затем распространяется по христианским странам.






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