В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

15.04.2017 17:56 В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь В храме Гроба Господня в Иерусалиме вновь сошел Благодатный огонь, символизирующий нерукотворный свет Воскресения Христова.



О ниспослании чуда молились собравшиеся в храме и вокруг него священники и десятки тысяч паломников, в том числе, и из Грузии. Сошедший огонь верующим из Кувуклии (часовни), построенной над мраморным ложем, на котором, по преданию, лежало тело Христа, вынес Патриарх Иерусалимский Феофил III, передав его собравшимся в храме.



Патриарх в одном подряснике вошел в Кувуклию и был запечатан в ней с не зажженными свечами в 15:18 по тбилисскому времени. Перед этим все свечи и светильники в храме были потушены.



Благодатный огонь сошел около 15:22 по тбилисскому времени. Верующие, стоявшие в первых рядах, зажигали от Благодатного огня свои свечи, и огонь быстро передавался от одного человека другому.

Благодатный огонь считается святыней для верующих, а его появление в канун православной Пасхи по молитвам православного духовенства и паломников, несмотря на регулярность, называют чудом.



Традиция схождения Благодатного огня в иерусалимском храме Гроба Господня существует с третьего века нашей эры. Выносит огонь только православный патриарх. Благодатный огонь затем распространяется по христианским странам.















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