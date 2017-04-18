Тегеран желает создать транспортный коридор между Персидским заливом и Черным морем

18.04.2017 12:08 Создание транспортного коридора между Персидским заливом и Черным морем будет способствовать большему сближению людей, заявил во вторник журналистам в Тбилиси глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.



"В создании такого коридора обязательно должны принять участие Грузия, Иран, Азербайджан и Армения", - сказал иранский министр после встречи со своим грузинским коллегой Михаилом Джанелидзе.



Он подчеркнул особую важность своего визита в Грузию.



"У нас прочные вековые связи. В Грузии издавна проживают иранцы, а грузины - в Иране. Сегодня, по сравнению с несколькими годами ранее, число наших студентов, обучающихся в Грузии, возросло в пять раз и это способствует росту контактов между нашими народами", - сказал Дж. Зариф.



По словам главы МИД Ирана, на встрече со своим грузинским коллегой он обсудил перспективы расширения сотрудничества между двумя странами в сферах транзитных перевозок, промышленного производства, упрощения банковских транзакций, науки, а также сотрудничества в международных организациях при решении региональных вопросов.



"Мы с нетерпением ждем в ближайшие дни визита премьер-министра Гиоргия Квирикашвили в Иран. Это будет историческое событие", - заявил Дж.Зариф.



Глава МИД Ирана накануне вечером прибыл с официальным визитом в Грузию. В ходе визита планируются его встречи с премьер-министром Г.Квирикашвили и президентом Гиоргием Маргвелашгвили.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

