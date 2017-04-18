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Глава МИД Ирана провел встречу с министром экономики Грузии


18.04.2017   15:07
Глава внешнеполитического ведомства Ирана Мохаммад-Джавад Зариф во вторник встретился в Тбилиси с министром экономики и устойчивого развития Грузии Георгием Гахарией с целью расширения взаимодействия, сообщает агентство IRNA.
На этой встрече были обсуждены различные области сотрудничества, в том числе в сфере торговли и транзита, в банковском и финансовом секторах. Во время переговоров была также подчеркнута важность расширения экономического сотрудничества между двумя странами.

Зариф также планирует встретиться с высокопоставленными должностными лицами Грузии, в том числе с президентом Георгием Маргвелашвили и премьер-министром Георгием Квирикашвили.

Около 30 бизнесменов и представителей иранских предприятий сопровождают Зарифа в поездке.

Поездка состоится накануне 25-й годовщины независимости Грузии, а также 25-летия установления политических отношений Ирана Грузией.






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