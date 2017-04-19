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Тбилиси соединится с Салониками и Ираклионом воздушным путем
19.04.2017 15:01
Греческая авиакомпания «Ellinair» приступает к выполнению рейсов в Тбилиси из городов Салоники и Ираклион. Об этом сообщает Агентство гражданской авиации министерства экономики и устойчивого развития Грузии.
В начале летнего сезона, с 15 июня самолеты компании «Ellinair» будут совершать прямые чартерные рейсы по направлению Ираклион-Тбилиси-Ираклион. На древний город, расположенный на острове Крит, самолеты будут летать с частотой один рейс в неделю, каждый четверг. Полеты в этом направлении продлятся до 14 сентября.
Также возобновятся полеты в направлении Салоники-Тбилиси-Салоники. Рейсы между столицей Грузии и греческими Салониками будут осуществляться с 18 мая по 14 сентября, два раза в неделю, каждый понедельник и четверг.
Выполнять полеты будут воздушные судна типа Boeing B737, Airbus A319, Airbus A320 и Avro RJ85. Следует отметить, что все самолёты авиакомпании «Ellinair» состоят в одноклассной компоновке эконом класса.
Авиакомпания «Ellinair» была создана в феврале 2013 года. Свою деятельность в Грузии компания начала в 2015 году. Ее главным направлением является выполнение сезонных чартерных рейсов.
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