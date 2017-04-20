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Правительство планирует отправить в посольства коммерческих атташе


20.04.2017   14:49
С сентября в дипломатических представительствах Грузии заграницей, возможно, будет создана новая должность. Сегодня экономическая команда правительства назвала эту инициативу одним из новых направлений нового агентства "Производи в Грузии".

Главной функцией коммерческих атташе будет привлечение инвестиций. Предложение о том, чтобы направить в посольства атташе, рассматривалось еще несколько лет назад. Исходя из этого, по мнению экспертов, инициатива правительства, которая уже год, как имеет вид закона, запоздала.

Тем временем, по мнению оппозиции, дополнительная должность увеличит бюрократические расходы. До того, как атташе начнут работать, власть планирует активность в контексте роста инвестиций посредством нового агентства "Производи в Грузии".






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