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Украина и Иран запустят поезд через Грузию для сельскохозпродукции
20.04.2017 15:49
Украина и Иран договорились запустить тестовый поезд через территории Грузии и Азербайджана для транспортировки сельскохозяйственной продукции, говорится в сообщении на странице украинского министерства инфраструктуры в соцсети Facebook.
Речь идет в первую очередь о транспортировке зерновых из Украины в Иран, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян после встречи с делегацией Исламской Республики Иран.
Тестовый поезд Украина-Иран может пойти уже летом 2017 года.
"Это чрезвычайно перспективное направление сотрудничества для обеих стран. Украина должна разрабатывать новые международные транспортные коридоры с тем, чтобы стать надежным транзитным мостом между странами Европы, Азии и Востока", — сказал Омелян.
Министр инфраструктуры Украины также призвал представителей Ирана рассмотреть возможность транспортировки иранской нефти в Украину, а также перспективы строительства нефтеперерабатывающего завода на территории страны.
Стороны также обсудили сотрудничество в области морского и автомобильного транспорта, отдельно остановились на вопросах усиления взаимодействия в авиационной сфере.
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