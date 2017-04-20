Украина и Иран запустят поезд через Грузию для сельскохозпродукции

20.04.2017 15:49 Украина и Иран договорились запустить тестовый поезд через территории Грузии и Азербайджана для транспортировки сельскохозяйственной продукции, говорится в сообщении на странице украинского министерства инфраструктуры в соцсети Facebook.



Речь идет в первую очередь о транспортировке зерновых из Украины в Иран, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян после встречи с делегацией Исламской Республики Иран.



Тестовый поезд Украина-Иран может пойти уже летом 2017 года.



"Это чрезвычайно перспективное направление сотрудничества для обеих стран. Украина должна разрабатывать новые международные транспортные коридоры с тем, чтобы стать надежным транзитным мостом между странами Европы, Азии и Востока", — сказал Омелян.



Министр инфраструктуры Украины также призвал представителей Ирана рассмотреть возможность транспортировки иранской нефти в Украину, а также перспективы строительства нефтеперерабатывающего завода на территории страны.



Стороны также обсудили сотрудничество в области морского и автомобильного транспорта, отдельно остановились на вопросах усиления взаимодействия в авиационной сфере.















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