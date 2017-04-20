Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Украина и Иран запустят поезд через Грузию для сельскохозпродукции


20.04.2017   15:49
Украина и Иран договорились запустить тестовый поезд через территории Грузии и Азербайджана для транспортировки сельскохозяйственной продукции, говорится в сообщении на странице украинского министерства инфраструктуры в соцсети Facebook.

Речь идет в первую очередь о транспортировке зерновых из Украины в Иран, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян после встречи с делегацией Исламской Республики Иран.

Тестовый поезд Украина-Иран может пойти уже летом 2017 года.

"Это чрезвычайно перспективное направление сотрудничества для обеих стран. Украина должна разрабатывать новые международные транспортные коридоры с тем, чтобы стать надежным транзитным мостом между странами Европы, Азии и Востока", — сказал Омелян.

Министр инфраструктуры Украины также призвал представителей Ирана рассмотреть возможность транспортировки иранской нефти в Украину, а также перспективы строительства нефтеперерабатывающего завода на территории страны.

Стороны также обсудили сотрудничество в области морского и автомобильного транспорта, отдельно остановились на вопросах усиления взаимодействия в авиационной сфере.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Фестиваль Blues&Wine пройдет в Кахетии этим летом
Новый офис Casino Technology открылся в Грузии
Запрет на курение табака создаст проблемы ресторанам
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Абхазия должна вернуться в Грузию - и.о. посла США в Грузии
Лавров: Россия не против возобновления транзита через Абхазию в Армению
Абхазов массово превратят в граждан России
ВС Абхазии осуждает визит Лаврова в оккупированный регион Грузии
В Сирии ранили российских журналистов
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Квирикашвили: Грузия находится на перекрестке интересов Востока и Запада
Президент Грузии недоволен проектом изменений в Конституцию
Делегация Управления мусульман Кавказа завтра приедет в Грузию
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна